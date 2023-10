Si fingeva agente sportivo: arrestato il figlio adottivo di Christophe Galtier

Ancora problemi per Christophe Galtier, ex allenatore del Paris Saint-Germain. Nelle scorse ore infatti, è stato arrestato John Valoci-Galtier, figlio adottivo dell'allenatore

Ancora problemi per Christophe Galtier, ex allenatore del Paris Saint-Germain . Nelle scorse ore infatti, è stato arrestato John Valoci-Galtier, figlio adottivo dell'allenatore francese. Come riportato dal quotidiano RMC Sport, l'accusa è quella di "esercizio illegale della professione di agente sportivo". Nell'operazione, coinvolti anche altri esponenti del mondo del calcio come David Venditelli, Alexandre Bonnefond, Tristan Sauzon e David Wantier.

I dettagli sull'inchiesta che coinvolge il figlio di Galtier

L'operazione, riporta RMC Sport, non riguarda solamente il figlio adottivo di Christophe Galtier, ex allenatore del Paris Saint-Germain. Come raccontato dalla Francia infatti, l'inchiesta ha riguardato diversi consulenti e direttori sportivi del mondo del calcio. Tra gli altri personaggi coinvolti in questa vicenda infatti, ci sono David Venditelli, Alexandre Bonnefond, Tristan Sauzon e David Wantier, tutti arrestati in mattinata insieme a John Valoci-Galtier, il figlio dell'ex allenatore del PSG.