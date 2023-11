Sierra Leone-Egitto, tentativo di aggressione ai danni di Salah

Incredibile quanto successo allo SKD Stadium di Monrovia tra Sierra Leone ed Egitto. Le due squadre si sono sfidate per la fase di qualificazione al Mondiale del 2026. La gara, per la cronaca, è stata vinta dagli ospiti grazie alla doppietta di Mahmoud Ibrahim Hassan Trezeguet. L'episodio incriminato, però, è accaduto al minuto 88. Sei tifosi della Sierra Leone sono entrati in campo e hanno provato ad aggredire l'attaccante del LiverpoolMohamed Salah. L'ex Fiorentina e Roma è stato circondato. L'intervento dei compagni egiziani ha evitato il peggio. Poi le forze dell'ordine hanno portato via gli invasori. Uno dei tifosi della Sierra Leone avrebbe voluto anche abbassare i pantaloni all'attaccante egiziano.