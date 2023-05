Siviglia, la grinta di Monchi: “Semifinale Europa League? Juve favorita ma…”

Sarà una settimana caldissima per le competizioni europee. In Europa League ci sarà anche la Juventus impegnata nella semifinale contro il Siviglia . Ai microfoni di Tuttosport ha parlato il direttore sportivo del club spagnolo, nonché ex Roma, Monchi.

Il dirigente ha parlato delle sue aspettative per la sfida e per il proseguimento della competizione: "Che Siviglia si vedrà? Una squadra simile a quella vista contro il Manchester United. Un Siviglia capace di soffrire, perché ci sarà da soffrire per 120-130 minuti, ma anche il Siviglia che abbiamo visto spesso in Europa League", ha detto Monchi.