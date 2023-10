Siviglia, l’addio di Mendilibar: “Orgoglioso, fatta piccola parte di storia”

Lascio tanti amici nel club e lascio amici in un Siviglia che considererò sempre come casa mia. Sono anche orgoglioso, dopo la notte di Budapest, di essere diventato una piccola parte della storia di questo grande club. Non mi resta altro che augurare il miglior futuro al Siviglia, che porterò sempre nel cuore" - ha concluso José Luis Mendilibar nella sua lettera al club andaluso.