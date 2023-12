Siviglia, passione musica per Sergio Ramos. Rilasciata nuova clip video

Non smette di sorprendere il difensore delSiviglia, Sergio Ramos. Il 37enne ex Real Madrid trova sempre il modo di far parlare di sé, sia dentro che fuori dal terreno di gioco. L'ultima trovata riguarda una sua seconda passione oltre il calcio, cioè il mondo della musica. Come possiamo infatti constatare nella piattaforma YouTube il difensore spagnolo figura nel video clip della nuova canzone pubblicata dal famoso gruppo musicale LOS YAKIS. Ciò che fa sorridere è che Ramos non fa solo una comparsa, ma partecipa attivamente al video e recita la seconda strofa del brano presentandosi come uno dei produttori. Dunque non solo calciatore, ma anche cantante ormai. Come promemoria ricordiamo che lo spagnolo aveva già avuto a che fare con attività extra calcio in passato. Rimanendo in ottica musica, aveva cantato in La Roja Baila, canzone della selezione spagnola per Euro 2016.