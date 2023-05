Solskjaer, il retroscena: “Haaland allo United per 4 milioni ma non mi ascoltarono”

Erling Braut Haaland sarebbe potuto diventare un giocatore del Manchester United e, tra l'altro, a cifre davvero minime rispetto a quelle per le quali ora si trova sulla sponda opposta della città inglese. A raccontarlo è Ole Gunnar Solskjaer, ex mister Red Devils, ha rivelato in un'intervista ripresa dal The Sun, di aver consigliato il fenomeno norvegese ma di non essere stato ascoltato.