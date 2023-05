Haaland, il padre perde la testa al Bernabeu: diverbio con tifosi e interviene la sicurezza

Notte difficile per tutta la famiglia Haaland presente al Santiago Bernabeu per la semifinale di Champions League tra Real e City...

Non solo lo spettacolo del campo nella semifinale d'andata di Champions League tra Real Madrid e Manchester City . Anche sugli spalti le sorprese non sono mancate. Infatti, secondo quanto si apprende da diversi media, pare proprio che Alf-Inge Haaland , padre del centravanti norvegese dei Citizens, si sia reso protagonista di un diverbio finito non proprio bene con alcuni tifosi dei Blancos.

Insomma, non una serata memorabile per l'intera famiglia Haaland. Il centravanti del City è stato assolutamente ben controllato dalla difesa del Real per tutta la gara con una grande prova di Rudiger in particolare. E suo padre...