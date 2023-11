Spettacolo tra City e Chelsea, Guardiola: “Lo avevo detto al mio vice…”

"La partita tra Chelsea e Manchester City è stata un bello spot per la Premier League". Pep Guardiola non può essere del tutto soddisfatto per il pareggio di Stamford Bridge, ma come tutti ha assistito ad un grande spettacolo in campo. Il 4-4 finale regala ai Citizens un punto per tornare in testa alla classifica, a più uno sulla coppia formata da Liverpool e Arsenal. La partita, ricca di rimonte e colpi di scena, è stata decisa da un rigore di Cole Palmer, passato in estate dal City al Chelsea. Il classe 2002 non ha tremato davanti ad Ederson al 95', firmando il pareggio col più classico dei gol dell'ex.