Suarez chiama l’Inter Miami, tripletta in 19 minuti col Gremio

Gli anni passano ma certe cose non cambiano mai. All'età di 37 anni, Luis Suarez non vuole saperne di smettere di incantare e regalare show. Il pistolero è sceso in campo con il suo Gremio nella notte di venerdì e si è reso protagonista di una tripletta magistrale contro il Botafogo. Uno, due e tre gol segnati nell'arco di 19 minuti, tra il 50esimo e il 69esimo per la precisione, ribaltando una gara già persa. Un impatto devastante che sa tanto anche di messaggio per quello che (ancora non ufficiale) sarà il suo prossimo club: l'Inter Miami. Il centravanti, secondo diversi media d'oltreoceano, lascerà il Brasile al termine del contratto (dicembre 2023) e sposerà la causa del club statunitense. Beh, non ha perso il fiuto del gol e non vede l'ora di ricongiungersi con l'ex collega e amico Lionel Messi per farne ancora tanti.