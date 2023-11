Suarez verso la MLS: clamorosa reunion in vista

Luis Suarez è sempre più vicino a lasciare il Gremio. Il contratto, in scadenza il 31 dicembre 2023, difficilmente verrà rinnovato. L'attaccante uruguaiano, però, non ha nessuna intenzione di smettere di giocare a calcio. Ecco perchè, già da diverse settimane, ha preso piede una clamorosa idea: tornare a giocare con Lionel Messi. L'Inter Miami ci sta provando e vorrebbe dar vita a questa importante reunion. I due hanno condiviso anni incredibili al Barcellona e potrebbero ritrovarsi presto in Major League Soccer. Oltre all'otto volte Pallone d'Oro, Luis Suarez ritroverebbe anche Jordi Albae Sergi Busquets. Secondo quanto riportato da Tyc Sports, l'ex Atletico Madrid potrebbe firmare un contratto annuale con opzione per un'altra stagione.