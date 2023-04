Suarez segna a raffica al Gremio ma… non riesce più su rigore

La curiosità sull'ex Barcellona, il quale non smette di segnare in Brasile ma trova difficoltà nel capitalizzare i calci di rigore

Luis Suarez si sta rendendo protagonista di una super stagione al Gremio , collezionando il bottino di 8 gol e 4 assist in 15 presenze. Un periodo di forma inaudito per un calciatore di ben 36 anni il quale va però in contrapposizione con un altro dato, quello riguardante i calci di rigore. Dagli undici metri, infatti, il pistolero non è più infallibile ed ha sbagliato tre degli ultimi quattro calciati, di cui uno di recente proprio contro il Santos.

Il tutto è andato in scena proprio la scorsa domenica, quando il Gremio ha aperto le porte al Santos. Per l'occasione la squadra di casa era già in vantaggio di un gol quando, per un motivo o per un altro, Luis Suarez non è riuscito a capitalizzare dagli undici metri. Così l'ex attaccante del Barcellona raggiunge quota 75% di errore, quando i dati della sua splendente carriera parlano decisamente un'altra lingua: 53 rigori calciati di cui 14 mancati, poco più del 26%.