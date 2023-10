Inter Miami, Jordi Alba chiama Suarez: “Ci darebbe una grossa mano”

TRASFERIMENTO: Continuando, Jordi Alba ha parlato del possibile approdo dell'uruguaiano a Miami non smentendo e non confermando nulla. Non è al corrente di alcuna notizia, ma spera che Suarez possa presto raggiungerlo: "Luis Luis è un grandissimo calciatore ed io sono stato molto fortunato ad aver condiviso con lui molti bei momenti della mia vita. Sia dentro che fuori dal campo. È un mio grande amico e mi piacerebbe che venisse, ma non è una decisione che posso prendere io. Non ne so nulla, posso dire solo che spero che possa venire e credo possa darci una grande mano in squadra". Le voci corrono ed il trasferimento del pistolero a Miami sembra cosa ormai fatta. Di recente ne ha parlato pure mister "Tata" Martino, aprendo all'immensa classe dell'uruguaiano. Tutti lo attendono...