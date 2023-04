Taarabt, il ritorno ad effetto: gol in rovesciata e… espulsione

Adel Taarabt, croce e delizia. In tanti si ricordano di lui in Italia dopo aver vestito le maglie di Milan e Genoa. Ora, il calciatore marocchino milita nell'Al Nasr, formazione di Dubai nel campionato degli Emirati Arabi. Il fantasista, che in carriera ha giocato anche per Lens, QPR, Tottenham e Benfica è tornato al gol dopo tanto tempo. Peccato che la gioia per la sua rete favolosa, in rovesciata, sia stata presto vanificata da... una espulsione.