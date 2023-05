Tebas: “Il Real Madrid piange ma guadagna quanto club di Premier”

"I nostri club, grazie alle televisioni nazionali, guadagnano come quelli della Premier League. Il Real Madrid piange tanto ma per questo motivo ma non dovrebbe, perché guadagna come i club della Premier. Ecco perché quando si la classifica delle squadre con il reddito più alto al mondo, Real Madrid e Barcellona sono tra le prime. Non so cos'altro vogliano".

Ancora sul Real, Tebas ha detto: "Conosco il presidente del Real Madrid da molti anni, ho avuto molti incontri con lui e so cosa pensa del calcio spagnolo ed europeo. Pensa che il Real Madrid non debba più giocare in certi campi in Spagna, perché vuole giocare in un campionato importante. Sulla Superlega gioca sporco. Finirà per ammazzare il calcio nazionale e lui lo sa, perché non è stupido".