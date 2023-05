Tebas apre a Messi di nuovo in Liga: “Mi piacerebbe ma prima…”

La condizione quindi per vedere l'argentino fare ritorno in Catalogna è questa: "Il Barcellona ha costi molto alti, deve fare uno sforzo per contenerli. E c'è poi la regola del 40%... Devono adattarsi ed è qui che entriamo in gioco noi. Che serva cedere un giocatore per una certa quantità o sette, a noi non riguarda".

Tebas ha poi proseguito facendo un parallelo tra i vari campionati: "L'importante è crescere in modo sostenibile perché altrimenti mettiamo a rischio migliaia di posti di lavoro. [...] Il campionato spagnolo non sarà mai il campione del mondo delle perdite come l'Italia. Sarebbe facile per il campionato spagnolo competere con la Premier se togliessimo il controllo economico permettendo di spendere quanto vogliono. Non ricordo l'ultimo Pallone d'Oro che ha giocato in Premier. I migliori giocatori sono rimasti in Spagna. E ora leggo che il miglior giocatore della storia del calcio vuole tornare a giocare in Spagna, anche guadagnando meno. In Spagna gioca il Pallone d'Oro, il giocatore rivelazione, che è Vinicius. Il Golden Boy è qui e continua Antoine Griezmann. I nostri grandi giocatori non se ne vanno, restano qui".