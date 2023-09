Tensione in Francia, un calciatore del Nizza minaccia il suicidio: l’accaduto

Sono ore di grande paura in Francia. Secondo quanto raccontato da numerosi media francesi, il calciatore del Nizza Alexis Beka Beka, starebbe minacciando di buttarsi da un ponte nei pressi della città francese. Nel dettaglio, l'accaduto in corso è in atto sul ponte Magnan, situato nell'A8.

Come ricostruito dai quotidiani nazionali, sono in corso delle trattative tra il calciatore e gli agenti arrivati sul posto. Nel luogo, sono presenti anche i servizi di emergenza e la gendarmeria. Chiaramente - come raccontato da Nice Matin - il traffico in direzione Italia-Aix è stato rallentato. Al momento, sono invece ignote le cause che hanno spinto il giovane calciatore del Nizza a questa situazione. Chiaramente, la vicenda e in evoluzione e c'è grande paura in Francia per le condizioni del calciatore dei rossoneri Alexis Beka Beka.