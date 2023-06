Tevez: “Messi ha detto no al Barça per non recitare la parte del cattivo”

L'ufficialità del trasferimento di Lionel Messi all'Inter Miami ha catturato l'intero interesse di media e addetti ai lavori. Tra chi avrebbe preferito un ritorno al Barça e chi invece avrebbe voluto vederlo in Arabia Saudita, c'è invece chi approva la scelta dell'argentino. E' Carlitos Tevez . L'ex calciatore si schiera dalla parte del fuoriclasse e ne "comprende" le motivazioni: "Credo che Leo abbia preso un'ottima decisione. Conoscendolo, comprendo e mi trovo d'accordo con la sua situazione. Non voleva tornare al Barça per recitare la parte del cattivo e veder tagliare gli stipendi ai suoi compagni".

Riguardo la nuova esperienza in America, secondo l'ex attaccante della Juventus, Messi si troverà alla grande: "Leo a Miami troverà una città bella che amerà e che può garantire tranquillità sia a lui e che alla sua stessa famiglia - ha dichiarato Carlitos Tevez ai microfoni di Espn -. A mio parere è la scelta più corretta, perché... se non Barcellona, non poteva essere nessun altro club in Europa".