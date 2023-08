Tevez: “Mi hanno criticato quando sono andato in Cina ma con quei soldi mantengo 15 famiglie”

L'Arabia Saudita sta strappando i migliori giocatori al calcio europeo. Un fenomeno già visto in passato quando la Cina, anche se in proporzione minore rispetto ad ora, aveva provato a fare lo stesso senza avere successo, almeno non in modo duraturo. Chi era partito in Asia in quegli anni per vestire la maglia dello Shanghai Shenhua era stato Carlos Tevez che rivendica i motivi reali dietro quella scelta.