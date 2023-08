Tevez torna in panchina: sarà il nuovo allenatore dell’Independiente

L'ex attaccante è stato annunciato come nuovo allenatore dell'Independiente

Nuova avventura per Carlitos Tevez. L'ex attaccante di Manchester United, City e Juventus è stato annunciato come nuova guida tecnica dell'Independiente. Così si apre un nuovo corso, una nuova possibilità di riscatto in quelle vesti da allenatore che da poco ha deciso di intraprendere. Ricordiamo che la sua prima esperienza è stata alla guida del Rosario Central nel corso della Primera Division 2022, concludendo la stagione con un deludente 20esimo posto. Ora è il momento di dimostrare che sa essere un bravo tecnico.