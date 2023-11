Thiago Silva, che frecciatina al Psg: “Non tutto si ottiene con i soldi…”

Parole al veleno da parte di ThiagoSilva. Il brasiliano ha lanciato una frecciatina nei confronti della sua ex squadra, il Psg, con il quale non è mai riuscito a vincere la Champions League. Per sua fortuna lo ha poi fatto un anno dopo il suo addio a Parigi, con la maglia del Chelsea, e oggi è tornato proprio su questo discorso. I parigini spendono tanto, ma non riescono a vincere. Il motivo secondo il difensore è evidente: "Non sempre puoi ottenere tutto quello che vuoi solo perché hai tanti soldi, almeno nel calcio non funziona così. Se non hai un piano chiaro di ciò che vuoi fare, le cose non potranno mai andare bene" ha detto ad un'intervista concessa ad As. Il riferimento è ovviamente al presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, fortemente criticato da molti calciatori propri per questa sua caratteristica. Poi, entrando più nello specifico: "Come fare per vincere? Prima di tutto devi essere rispettato nel tuo Paese. Noi non l'abbiamo fatto. Noi volevamo essere amati all'estero, non in patria".