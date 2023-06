Thiago Silva: “La Russia, la tubercolosi e il periodo più brutto della mia vita”

Poi ha spiegato: "Mi sono trasferito alla Dinamo Mosca in prestito dal Porto e durante la pre-stagione mi sono improvvisamente ammalato gravemente. Ho fatto diversi test ed è stato confermato che avevo la tubercolosi e che era già molto avanzata. A causa dello stadio avanzato della malattia, i medici decisero che sarebbe stato meglio per me restare in ospedale per le cure. I medici in Russia volevano operarmi il polmone. Allo stesso tempo, se lo avessi fatto, sapevo per certo che non avrei mai più giocato a calcio".