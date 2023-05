Thiago Silva vuole tornare a casa? C’è la Fluminense e il Chelsea direbbe “sì”

Diversi tabloid inglesi e pure O Globo stanno riportando la notizia che il centrale, ex anche del Milan, sarebbe pronto a tornare al suo Paese per giocare un ultimo anno a calcio. Il presidente, Mario Bittencourt e Marcelo stanno insistendo con lui per convincerlo. In tale ottica il Chelsea non si opporrebbe alla decisione di Thiago Silva che, tra l'altro, ad inizio anno aveva prolungato il suo contratto fino a giugno 2024. Va sottolineato tra le altre cose che il club inglese opterà per una campagna di separazione con tantissimi giocatori nei mesi estivi ma il brasiliano non sarebbe stato tra questi.