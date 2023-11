Tottenham, Bentancur: “Ritorno in campo da pelle d’oca, ho quasi pianto”

Intervenuto in queste ore, Rodrigo Bentancur ha parlato del suo rientro in campo. Un ritorno importante per l'ex Juventus, che mancava dai campi da tantissimi mesi a causa del duro infortunio subito durante i suoi primi mesi a Londra con il Tottenham. "È stato un momento incredibile. Non mi aspettavo così tanto amore e sostegno da parte dei tifosi e dei miei compagni di squadra. È stato incredibile. Essere in grado di alzarmi, muovermi ed essere vicino ai fan, e ascoltare di nuovo la canzone, mi ha fatto venire la pelle d'oca a dire il vero. In realtà ho quasi pianto perché è stato un momento così emozionante. Vorrei ringraziare i tifosi per il loro supporto durante questi lunghi mesi. Ho sempre sentito il loro affetto e ora, per fortuna, possiamo stare di nuovo insieme".