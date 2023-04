Totti e la “gita fuori porta” a Madrid: “Il Real è la mia seconda squadra”

L'ex attaccante fa visita a Ancelotti e ammette l'amore per il Real Madrid, sempre secondo a quello per la Roma ovviamente

Piccola gita fuori porta per Francesco Totti , il quale ha condiviso foto e video con i campioni del Real Madrid tramite profili social. La leggenda della Roma ha affermato che ha sempre avuto una "cotta" per le merengues, definendola la sua seconda squadra preferita. "Dopo la Roma, ovviamente, il Real Madrid è la mia seconda squadra e il club che ho sempre ammirato" ha dichiarato ai media ufficiali del club l'ex attaccante giallorosso.

Soffermandosi poi sul cammino champions dei blancos, Francesco Totti è parso non avere dubbi: "È una finale nella semifinale. Sono due grandi squadre e due grandi club. Può succedere di tutto. Voglio incoraggiare il Real Madrid e spero vivamente che arrivi in finale" .

Infine concentrandosi sul Santiago Bernabeu, stadio in cui Francesco Totti ha sempre sognato di giocare, ha affermato: "È un'emozione incredibile venir applauditi da un intero stadio come quello del Bernabéu. Ti trasferisce la passione dei tifosi e ti fa venire voglia di giocare. Giocare come avversario era sempre stimolante". Ha così concluso l'ex attaccante della Roma, ricordando la standing ovation ricevuta da calciatore. Certo, non nasconde di averci voluto giocare da padrone di casa e non avversario.