Real Madrid, Courtois: “Liga? Fino a quando la matematica non dirà il contrario…

Non si arrende il portiere dei Blancos che crede ancora nel titolo in Spagna nonostante il pesante divario.

Il Barcellona giocherà oggi contro l'Atletico Madrid , ma per alcune ore il Real Madrid si trova di nuovo a -8 in classifica. Ecco perché, dopo la vittoria dei Blancos contro il Celta Vigo, le speranze di rimonta sono ancora in piedi. A confermarlo, anche le parole di grande grinta del portiere madrileno Thibaut Courtois che dopo la sfida disputata ha parlato alla stampa iberica con grande voglia.

LOTTEREMO! - Courtois è stato piuttosto onesto ma altrettanto grintoso su quelli che dovranno essere gli obiettivi del suo Real, per la Liga e non solo: "Lotteremo fino all'ultima partita, fino a quando non sarà più matematicamente possibile", le parole del giocatore. "Peccato aver perso così tanti punti, ma con gli impegni in Champions può succedere. Ora vogliamo vincere le prossime tre partite, quando arriverà la finale di Copa del Rey vedremo a che punto saremo".