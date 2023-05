Trippier: “Simeone in Premier League? Non credo che ce la farebbe perché…”

STILE - "È diverso in ogni cosa che fa. Il modo in cui lo si vede a bordocampo durante le gare è identico a quello che fa in allenamento. Lui è fatto in questo modo. Ma anche prima delle partite, sembra che abbia bevuto 5 Red Bull. Non sta fermo. Lui è capace di fare avanti e indietro per 40 minuti nel tunnel dello spogliatoio o fissare e basta il pavimento", ha detto Trippier .

FUTURO - Ma se si parla del Cholo lontano dalla Spagna e dall'Atletico, l'esterno non è molto convinto: "Non credo che potrebbe mai allenare in Inghilterra perché quando parla nello spogliatoio è molto passionale e tira fuori molta passione ed emozione con le sue parole. Ti fa pensare di andare in guerra con lui. Non importa contro chi devi giocare. Ha questa mentalità sempre. Penso che in Inghileterra non riuscirebbe a trasmettere il suo messaggio a certi giocatori. È molto emotivo ma non parla correntemente l'inglese e non sarebbe in grado di trasmettere tutto non parlando in spagnolo".