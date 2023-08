Tuchel: “Ecco come abbiamo scelto gli acquisti al Bayern. Amo Kim”

Guerreiro, Kim e Kane. Sono solo tre degli acquisti messi a segno dal Bayern Monaco nella campagna acquisti 2023-24 in vista della stagione ormai iniziata. Mister Thomas Tuchel è pronto a guidare la squadra in campionato e in Europa e al sito ufficiale della Bundesliga ha rilasciato un'interessante intervista riguardo le sue aspettative ma anche in che modo, insieme alla società, abbia pianificato e scelto i rinforzi della sessione estiva di mercato.

"Le mie esigenze sul mercato? Ho riassunto i risultati della scorsa stagione, espresso la mia opinione su cosa ci avrebbe potuto aiutare come squadra. Poi abbiamo visto la lista e l'abbiamo ridotta perché, secondo me, non ha senso prendere in considerazione tanti canditati. A quel punto abbiamo ristretto su quelli che sarebbero stati più giusti per noi: talento e qualità. Dovevamo aggiungere determinazione e tenacia anche per rafforzare lo spirito di squadra", ha detto Tuchel.