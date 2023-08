Tuchel elogia Kane: “Prestazione da top assoluto, un gol e un assist è…”

Una sorpresa che era però attesa. Il trasferimento di HarryKane al BayernMonacoè stato uno dei movimenti di mercato più importanti di questa sessione estiva e l'attaccante ha risposto subito presente con un gol ed un assist all'esordio. La prestazione dell'inglese ha ammaliato il suo nuovo allenatore, Thomas Tuchel, che tanto lo ha richiesto nelle scorse settimane ma pare non si aspettasse un impatto così importante. "Dire che ha fatto una buona partita non gli rende giustizia. Credo sia più giusto definirla una prestazione top. Esordio con gol e assist subito, che continui così! Poi è una persona fantastica e la sua presenza in campo si sente" ha dichiarato a DAZN. L'inglese contro il Werder Brema è stato protagonista nel gol di apertura di Sanè e poi con il gol nella ripresa.