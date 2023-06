Tudor, addio Marsiglia: lo ha già comunicato alla squadra

Il 45enne avrebbe deciso di lasciare il club francese e nelle prossime ore dovrebbe anche arriva l'annuncio ufficiale con tanti di conferenza stampa di società e allenatore. Non è dato sapere il reale motivo che ha portato a questa decisione ma pare che Tudor non si sentirebbe apprezzato sufficientemente e che avrebbe avuto anche delle frizioni con alcuni giocatori.

Nelle ultime ore, anche per via di questi rumors di addio, Tudor è stato accostato alle Juventus in caso di separazione tra i bianconeri e Massimiliano Allegri.