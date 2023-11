Turchia, allarme Calhanoglu: infezione alle vie respiratorie

La Turchia e l'Inter sono in apprensione per le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista nerazzurro, infatti, non ha preso parte all'allenamento odierno per un'infezione alle vie respiratorie. Stando alle prime notizie che riporta il quotidiano turco Fanatik, il classe 1994 dovrebbe stare a riposo per qualche giorno. Da valutare, quindi, la sua disponibilità per la gara amichevole della Turchia di Vincenzo Montella per la sfida amichevole contro la Germania e per quella contro il Galles della fase a gironi per le qualificazioni a Euro2024.