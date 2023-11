Turchia, Montella ammette: “Mancanza di risultati in Italia? Ecco il motivo”

La Turchia ha staccato il pass per gli Europei del 2024 anche grazie al nuovo Commissario tecnico, Vincenzo Montella. L'ex Fiorentina e Milan, dopo anni difficili in Italia, ha trovato la sua dimensione. Intervistato ai microfoni di SportWeek, l'allenatore italiano ha così dichiarato: "Qui il calcio viene seguito con una passione incredibile. La gente per strada mi ferma e mi abbraccia: farò di tutto per dargli soddisfazioni. Per me è motivo di grande orgoglio. Sia l'Adana che la Nazionale mi hanno regalato una nuova fase della carriera dopo la mancanza di risultati nel calcio italiano per colpe non solo mie". E poi ha aggiunto: "Alcuni risultati non erano stati buoni ma passare per freddo e presuntuoso mi è dispiaciuto. Detesto il vittimismo ma non mi è piaciuto. Quando nel calcio ti etichettano in un modo è difficile cambiarlo. L'Adana? Avevo voglia di dimostrare che gli errori commessi non mi avevano abbattuto e che un pallone che rotola è la cosa che più mi dà energia".