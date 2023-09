Turchia, l’addio di Kuntz: “Hanno infranto il mio sogno”

A Kuntz è stata però fatale la pesante sconfitta subita in amichevole lo scorso 12 settembre a Genk contro il Giappone per 4-2. Al suo posto arriverà Vincenzo Montella, ma poco dopo aver appreso la notizia dell’esonero Kuntz ha effettuato una dichiarazione pubblica nella quale ha rivendicato i propri meriti: “Siamo al secondo posto nel girone di qualificazione con 10 punti, a pari merito con la capolista Croazia, quindi abbiamo ottime probabilità di partecipare alla fase finale dell'Europeo 2024 che si terrà in Germania. Nella mia gestione siamo passati dalla Lega C alla B della Nations League e abbiamo ottenuto 12 vittorie e 3 pareggi in 20 partite, perdendo solo contro forti rivali come Portogallo, Italia, Croazia e Giappone e una partita contro le Isole Faroer, segnando 46 gol e subendone 26 e mandando a segno 21 giocatori diversi. Un altro obiettivo mio e del mio staff era la valorizzazione dei giovani talenti turchi. Ho fatto esordire 22 giocatori, con un’età media di 23,27 anni, tra i quali Arda Güler, appena passato al Real Madrid".