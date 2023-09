Turchia, Montella ha detto “si” mancano solo gli ultimi dettagli

Più le ore passano e più Vincenzo Montella si avvicina alla panchina della Turchia. L'allenatore italiano è il grande candidato a sostituire Stefan Kuntz, ex Commissario tecnico della Nazionale, esonerato dopo la disfatta contro il Giappone. L'interesse è sicuramente dovuto alla sua esperienza biennale all'Adana Demirspor, dove qualche soddisfazione è riuscito a togliersela e lasciato ai tifosi un buon ricordo. Per l'accordo siamo quindi agli sgoccioli, mancano giusto gli ultimi dettagli e poi sarà ufficiale. Dunque, potrebbe essere questione di giorni se non ore. Ciò che è sicuro è che Vincenzo Montella ha detto di "si" alla Nazionale capitanata da Hakan Çalhanoğlu, che presto dovrà affrontare i match di qualificazione ai prossimi campionati di EURO 2024. L'allenatore ex Milan e Fiorentina è pronto ad una nuova avventura, attende solo il via libera.