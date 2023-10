Ucraina, Zinchenko su Mudryk: “Se segna anche sabato gli strappo le p***”

Intervenuto a poche ore di distanza dalla sfida tra Ucraina e Malta, Oleksandr Zinchenko, esterno dell' Arsenal , ha parlato ai microfoni della federazione. Il calciatore ucraino, si è soffermato su Mykhailo Mudryk, compagno di squadra in nazionale e autore di un grande gol contro Malta. I due, il prossimo weekend si sfideranno nello scontro tra Chelsea e Arsenal. "Ha segnato una rete importantissima che ha calmato un po' il match. Sabato io e lui avremo una gara molto importante in Premier League (proprio Chelsea-Arsenal) e gli ho detto che se segnerà gli strapperò le palle".

Sulla partita giocata contro Malta e valida per le qualificazioni europee invece, Oleksandr Zinchenko ha spiegato. "Il primo tempo è stato abbastanza difficile, anche se non posso dire che neanche il secondo sia stato molto facile. Molti penseranno che Malta sia un avversario debole, che avremmo dovuto segnare cinque gol. Ma i maltesi hanno dimostrato ancora una volta di essere capaci di fare una buona partita, di saper difendere bene. Oggi abbiamo subito gol per primi, ma la cosa più importante è che siamo tornati in partita abbastanza velocemente. Abbiamo mostrato carattere: questo è quello che hanno tutti gli ucraini" - ha concluso Oleksandr Zinchenko.