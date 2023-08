Ufficiale – Bayern Monaco, Kane fino al 2027: “Voglio dimostrare mio valore”

Colpo in entrata per i tedeschi che finalmente hanno il loro centravanti. Kane è un nuovo giocatore dei bavaresi.

Harry Kane è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco . Dopo aver salutato con tanto di videomessaggio i suoi ex tifosi e tutto l'ambiente del Tottenham, ecco che il bomber inglese è stato annunciato dal club tedesco.

Il centravanti lascia gli Spurs e arriva in Bundesliga dove potrà giocare con i campioni di Germania in carica. L'inglese ha firmato un contratto che lo legherà alla società bavarese fino al 2027. Sebbene le cifre dell'affare non siano state rese note ancora, si parla di circa 100 milioni di parte fissa che il Bayern pagherà al Tottenham più altri 20 milioni legati ai bonus.