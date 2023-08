Kane, messaggio al mondo Tottenham: “Voglio essere io a dirlo. Lascio il club. Grazie”

L'attaccante e capitano del Tottenham pronto per firmare col Bayern Monaco. Il videomessaggio al mondo Spurs.

Tutto confermato: Harry Kane dice addio al Tottenham e si prepara alla nuova esperienza al Bayern Monaco . Dopo le tante notizie arrivate nelle scorse ore che volevano un tira e molla finale tra le due società, il bomber inglese è destinato a diventare adesso un nuovo calciatore del club tedesco, per altro impegnato oggi in Supercoppa di Germania .

L'attaccante inglese ha voluto parlare in prima persona al mondo Spurs, club, tifosi e tutti gli addetti ai lavori con un videomessaggio condiviso sui propri canali social. "Ciao a tutti. Voglio essere io il primo a parlare e a dire che oggi dico addio al club", ha esordito Kane confermando la partenza da Londra. "Ovviamente ho tante emozioni in questo momento. Sono ovviamente triste di lasciare il club in cui ho trascorso gli ultimi 20 anni di vita, da quando ero un ragazzino di 11 anni. Sono stati grandi momenti e ho ricordi davvero speciali. [...]. Voglio ringraziare tutti quanti, dai tifosi alla società, lo staff e i compagni".