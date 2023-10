Retroscena Mourinho, in estate l’Al Hilal gli aveva offerto 30 milioni di euro

"In estate ho ricevuto la più grande offerta di lavoro che un allenatore abbia mai avuto nella storia del calcio. Che ho fatto? L'ho rifiutata, per la parola ai miei giocatori, a Friedkin e ai tifosi". Così ha parlato José Mourinhoin conferenza stampa di vigilia della gara contro il Frosinone. L'allenatore della Roma ha risposto alle critiche e assicurato che non lascerà la causa, proprio perché avrebbe potuto farlo mesi fa e andare a guadagnare una montagna di soldi. Una cifra che si aggira intorno i 30 milioni di euro netti l'anno, che gli erano stati offerti dall'Al Hilal, la squadra dove ora militano Neymar e Milinkovic-Savic. Intano lo "Special One" l'ha rifiutata, credendo nel sogno giallorosso. Partiti a rilento, la Roma deve necessariamente trovare la quadra e mettere a posto le cose.