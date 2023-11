Ugarte contro De Paul, l’ex Udinese: “Comportamento stupido, ma resta in campo”

Grande tensione in campo nella sfida tra Argentina e Uruguay, persa dalla squadra di Leo Messi per 2-0 dopo le reti di Araujo e Darwnin Nunez. Come detto, è stata davvero molta la tensione in campo tra i calciatori delle due squadre, protagonisti in negativo di diversi scontri, litigi e risse sfiorate.

Tra le discussioni più rilevanti accadute in campo, c'è sicuramente stata quella tra Ugarte e De Paul. Come testimoniato dalle riprese, Ugarte avrebbe aggredito verbalmente il calciatore dell'Atletico Madrid, urlando verso di lui qualcosa di offensivo anche nei confronti di Messi. Sul tema, l'ex Udinese è intervenuto al termine della partita, parlando in questo modo dell'atteggiamento del centrocampista avversario. "Ugarte? È una cosa stupida. Resta in campo, non importa. Mi piace parlare di calcio: l'Uruguay ha fatto meglio e ora dobbiamo ritrovare la forza per giocare una partita importante in Brasile. Il calcio a volte è ingiusto. Dobbiamo prenderci cura di tutto ciò che abbiamo guadagnato, di tutto ciò che abbiamo ottenuto, di tutto il rispetto che ci siamo guadagnati durante questo periodo" - ha concluso il centrocampista con un passato all'Udinese.