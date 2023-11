Ugarte sullo scontro con De Paul: “Ho rivisto il mio gesto. Sono un animale”

Manuel Ugarte è tornato sullo scontro avvenuto settimana scorsa contro Rodrigo DePaul. I due si erano lanciati scintille per tutta la serata in occasione della gara Argentina-Uruguay, per poi azzuffarsi successivamente. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Un gesto dell'uruguaiano, ora giocatore del Psg, assolutamente fuori luogo.