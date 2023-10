Union Berlino alla prova Napoli: numeri da brividi per i tedeschi e Bonucci…

L'Union Berlino di Leonardo Bonucci e Robin Gosens non decolla affatto. Il club tedesco, dopo la grandissima stagione scorsa culminata con la qualificazione storica in UEFA Champions League, non riesce a svoltare. Dall'arrivo dell'ex Juventus in Germania, l'Union Berlino ha inanellato una serie di risultati da brividi. Sei sconfitte di fila in Bundesliga e due sconfitte in UEFA Champions League per la squadra di Urs Fischer. L'allenatore tedesco, per il momento, non è in dubbio, ma la sua panchina è legata ai risultati.