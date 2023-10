Caso Scommesse, Bonucci sapeva del vizio di Fagioli

Impazza il caso scommesse in Italia. Il nome di Nicolò Fagioli è stato il primo a uscire dall'inchiesta della Procura di Torino. Il centrocampista della Juventus è già stato ascoltato dagli inquirenti e si è anche autodenunciato (Clicca qui per sapere cosa rischia). Sono emersi, poi, anche i nomi di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, già interrogati (e anche quello di Nicola Zalewski). Stando a quanto riportato da La Repubblica, l'ex bianconero Leonardo Bonucci e un membro dello staff sarebbero stati a conoscenza del vizio delle scommesse del classe 2001. L'inchiesta, quindi, potrebbe allargarsi e coinvolgere anche l'attuale difensore dell'Union Berlino come persona informata sui fatti.