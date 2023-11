United, Berbatov duro con Antony: “Se pensa di essere Ronaldinho…”

Protagonista in negativo della prima parte di stagione al Manchester United , arrivano nuove critiche per Antony. Questa volta, a parlare del calciatore brasiliano ex Ajax è stato l'ex United e Fulham Dimitar Berbatov, che ieri, dopo il nuovo KO dei "Red Devils" a Copenhagen in Champions League, ha dato il suo parere sul calciatore.

United, Berbatov e il commento su Antony

"A Ten Hag piace Antony, lo sanno tutti perché hanno lavorato insieme all'Ajax. È chiaro che ha un debole per lui e gli sta dando la sua fiducia. Ma Antony fa cose stupide. Guarda, è facile. Deve solo fare tutto più semplice. Nel momento in cui inizi a pensare di essere Ronaldinho o Zidane mentre giochi, soffrirai ancora di più". Poi, conclude Dimitar Berbatov: "Vantarsi non fa bene alla squadra. Sei molto veloce - prosegue l'ex Manchester United- usa il tuo ritmo per arrivare dietro la difesa, prendere la palla e iniziare a dare assist o tirare per segnare. È così semplice. Rimani disciplinato e concentrato, non è così difficile. Non stai bene, quando ritroverai la fiducia in te stesso, allora potrai vantarti".