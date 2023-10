United, Hojlund allontana i paragoni: “Haaland? È un livello a parte…”

Grande colpo estivo in casa Manchester United , Rasmus Hojlund è da molti considerato il nuovo Erling Haaland, il successore del talento norvegese. Perché sin dai tempi dell'Atalanta l'attaccante ha mostrato grandi qualità sotto porta e un fiuto del gol quasi infallibile, caratteristiche che ricordano proprio quelle dell'attaccante del City. Anche se è lo stesso calciatore danese a non amare questo paragone. Ne ha parlato in un'intervista rilasciata a TV2 , dove lo ha categoricamente respinto.

PARAGONI: "Preferisco non essere paragonato a Haaland, è a un livello a parte e solo da lui - ha esordito Rasmus Hojlund respingendo il paragone -. Spero un giorno di poter raggiungere questo livello, ma per ora credo sia davvero troppo presto. Perché in questo momento Haaland è il miglior attaccante al mondo, se non il miglior calciatore. Io ho solo 20 anni e chissà se potrò diventare forte come lui, ma ora non voglio pensarci, tantomeno questi paragoni". L'attaccante ha rispedito al mittente il confronto con Haaland, pensando a se stesso e alla sua crescita. Il paragone nasce però già da quando vestiva la maglia dell'Atalanta e in casa United, beh, tutti sperano diventi realtà.