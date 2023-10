Haaland clamoroso in Nazionale: un gol a partita, ma c’è chi ha fatto meglio

Che fosse destinato a grandi palcoscenici, beh, era indubbio anche prima che arrivasse al Manchester City. Erling Haaland si è sempre mostrato un talento precoce e ora che è lì, in alto, tra i migliori calciatori d'Europa, continua a fare del suo meglio. Come durante le qualificazioni ai prossimi Europei del 2024 dove in quattro partite ha segnato sei gol, arrivando a toccare un totale di 27 gare e altrettante reti. Una cifra spaventosa per quello che è ancora un 23enne con una carriera davanti, ancora da giocare per intero. Eppure non è nemmeno il migliore della storia. Quel titolo spetta a Gerd Müller, la leggenda tedesca, che in Europa ha fatto meglio del norvegese: nelle sue prime 27 presenze, aveva messo a segno ben 30 reti. Ma il tempo per tagliare traguardi e rompere record è tutto a disposizione di Haaland, che questa domenica affronterà la Spagna.