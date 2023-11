United, la FA grazia Garnacho. Nessuna squalifica per l’attaccante

Se ne esce indenne e miracolato l'attaccante del Manchester United Alejandro Garnacho. L'argentino era sotto indagine da parte della Federcalcio inglese (FA) a causa di un commento che aveva fatto il giro dei social. In quell'occasione, forse inavvertitamente, il calciatore aveva commentato il post condiviso da Andre Onana ed elogiato il portiere con le emoji del gorilla. Il riferimento ad un messaggio a sfondo razzista purtroppo è fraintendibile, ma non l'intenzione di Garnacho che dopo aver compreso l'errore ha cancellato tutto e chiesto scusa. La giustificazione dell'attaccante è stata abbastanza per la FA che ha così deciso di non sanzionarlo in alcun modo. Di seguito un estratto del comunicato: "Spiegato che l'uso dei gorilla era per evidenziare la forza e la potenza dei suoi compagni di squadra, in particolare Onana e Maguire".