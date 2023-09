United, Sancho nella bufera: bandito dagli allenamenti e scomparso dai social

CRITICHE: Il tutto non ha fatto altro che alimentare le critiche nei suoi confronti, passando dai quotidiani ai tifosi che, si sa, non sempre sanno quando tenere a freno le parole. Per questo motivo Sancho ha deciso di allontanarsi dai social per un pò, giusto il tempo di mettere a posto le cose, il tempo di far calmare le acque. Nelle ultime ore, dunque, il profilo dell'attaccante è scomparso dalla piattaforma Instagram e l'ipotesi più probabile sia proprio un eccessivo "odio" nei suoi confronti. La situazione appare drammatica ma comunque risolvibile con l'aiuto dei compagni di squadra, pronti a supportarlo in caso il giocatore decidesse di scusarsi con l'allenatore. Certo, poi ci sarà un bel da fare per tornare titolare e riguadagnare la fiducia dei tifosi...