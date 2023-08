Van Basten punge CR7: “Avessi giocato fino a 38anni sarei stato più forte…”

Non se l'è risparmiata nemmeno questa volta Marco VanBasten, la frecciatina. L'olandese attraverso il podcast De Cor ha parlato della condizione fisica di Cristiano Ronaldo considerato uno dei migliori attaccanti della storia anche grazie alla sua longevità. All'età di 38 anni gioca in Arabia Saudita e il suo fisico è da atleta giovane. Ma l'ex Milan è convinto di una cosa: "Ronaldo a 38 anni è ancora in attività, è vero. È molto forte fisicamente, forse più di quanto lo fossi io. Chissà però come sarei stato io a 38 anni... penso anche meglio di lui".