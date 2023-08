Ronaldo stuzzica Ramos: “Follower? Ti manca ancora uno zero…”

Cristiano Ronaldo non smette di far parlare di sé, sia dentro che fuori dal campo. Dopo aver deciso la vittoria in finale di coppa contro l'Al-Hilal, l'attaccante dell'Al-Nassr ha proferito parola tramite i propri profili social. In particolare si può notare il commento dello stesso sotto un post dell'ex compagno ed amico Sergio Ramos, il quale festeggiava il traguardo dei 60 milioni di seguaci sul social Instagram. "Bravo, ma ti manca ancora uno zero..." ha scritto CR7, indicando il record siglato pochi giorni prima di 600 milioni di follower sulla stessa piattaforma.