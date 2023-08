Van Dijk e i dubbi dei tifosi dopo il mercato del Liverpool: “Li capisco ma…”

In tale ottica, come riportato da Liverpool Echo , Van Dijk ha detto: "Tifosi preoccupati? Posso capirlo. Comprendo i loro dubbi. Ovviamente quando se ne vanno molti giocatori, quando il tuo capitano se ne va, il tuo vice-capitano se ne va, e al momento ci sono solo due innesti, posso capire che alcune persone abbiano dei dubbi".

E ancora: "La cosa più importante che abbiamo visto negli anni è la costanza, come gruppo e come rosa. Vediamo se arriveranno altri giocatori, e poi dobbiamo essere di nuovo pronti per una stagione lunga. Sarà molto dura se guardiamo alle squadre intorno a noi, ma vogliamo essere di nuovo lassù, vogliamo essere di nuovo competitivi. L'unico modo per farlo è con la costanza che abbiamo dimostrato negli anni precedenti, a parte lo scorso anno che è stato molto deludente. Dobbiamo essere fiduciosi, dovremmo essere fiduciosi e dovremmo ancora imparare ogni giorno. Dovremmo essere entusiasti. Sono molto eccitato, quindi proviamoci".