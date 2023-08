Van Dijk nuovo capitano del Liverpool: “Quando Klopp me l’ha detto…”

ORGOGLIO - "Per me è un giorno molto speciale ricevere la fascia da capitano di questo club. Sono davvero molto orgoglioso e felice. Sono già capitano dell'Olanda ed esserlo anche del Liverpool è qualcosa di davvero unico. Farò tutto quello che è in mio potere per ripagare di tale fiducia", ha esordito Van Dijk. "Si tratta di un grande orgoglio per me, per la mia famiglia, per i miei figli. Non sarà facile avere questo ruolo ma sono pronto e non vedo l'ora di iniziare anche in campo".